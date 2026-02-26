長井市で2025年12月25日未明、店舗を兼ねた住宅に何者かが侵入し、住民の女性の顔を殴って金を奪おうとした強盗事件で、警察は26日、現場近くに住む61歳の女を逮捕しました。強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕されたのは長井市神明町の無職・高橋里美容疑者(61)です。警察の調べによりますと、高橋容疑者は2025年12月25日午前3時20分ごろ、長井市神明町の店舗を兼ねた住宅に侵入し、住人の70代の女性の顔を数回殴るなどしてけがをさ