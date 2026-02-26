歌手・工藤静香（５５）が、手作りスイーツを披露し反響を呼んでいる。工藤は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「人参レモン生姜オレンジのフレッシュジュースの搾（しぼ）り殻で作ったキャロットケーキ。柑橘（かんきつ）の香りが良いし繊維大量です！笑」と記し、カットして皿に並べた写真や、焼き上がったばかりのホールケーキの写真などを投稿。「絞り殻にシナモン、卵２．ココナッツオイル大さじ山盛り