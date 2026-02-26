プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【メイク】初公開のコスメ部屋から大発表」と題した動画で、自身がプロデュースを手がけるコスメブランド『Luarine（ルアリン）』を立ち上げたことを報告した。【動画】初公開のコスメ部屋から『Luarine（ルアリン）』立ち上げを報告する本田真凜本田は自身のインスタグラムでも発表。「“大好きなコスメで、いつか自分の理想を詰め込んだ