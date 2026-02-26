3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。この日の練習ではカブス・鈴木誠也外野手とともにグラウンドでの打撃練習はせず、チューブを使ったトレーニングやキャッチボールなどで調整した。15時過ぎにグラウンドに姿を見せると、チームメートやスタッフが続々と“大谷詣で”。ウォーミングアップは日本ハム時代の先輩の近藤と笑顔で行った。