お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪の梅田と北新地をつなぐ地下街・ディアモール大阪で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。約90店舗が軒を連ねるディアモール大阪は、天候や気温に左右されず快適にショッピングが楽しめるため、いつも多くの人で賑わっています。 天才ピアニストが最初に声をかけたのは、9人組男性アイドルグループ・Snow Manの京セラドーム大阪公