◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール2日目（26日、沖縄・那覇）巨人の田中瑛斗投手が新加入選手を紹介するキャンプ中継の新企画「エイトピア」。今回はドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が登場しました。この日、24歳の誕生日を迎えた竹丸投手。冒頭で田中投手から「とにかくかわいい！かわいい竹丸くんです」と紹介を受けます。『YES』と『NO』のボードを用いて田中投手からの質問に答えるコーナーでは、最初に「ジャイアン