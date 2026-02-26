フィギュアスケートの中井亜美選手が演技後に見せた話題のポーズを友人が解説しました。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子シングルでショートプログラム1位通過し、フリースケーティング最終走者としてリンクに上がった中井選手。オリンピック初出場の17歳は、武器のトリプルアクセルを成功させるなど、堂々3位で銅メダルを獲得しました。試合後に話題になったのが中井選手のあるポーズ。演技後に首をかしげな