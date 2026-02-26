【滝口愛奈 デジタル限定写真集「Always with you」】 2月26日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 ワニブックスは、アイドルグループ「なみだ色の消しごむ」の滝口愛奈さんのデジタル限定写真集「Always with you」を2月26日に発売した。価格は2,200円。 本作は“同棲1年目の彼女”をテーマに撮影したデジタル写真集。寝起きのようなシチュエーションや