Wリーグの三菱電機コアラーズは2月26日、渡邉亜弥が現役を引退することを発表した。 福岡県出身で現在33歳の渡邉は168センチのシューティングガード。福岡大学附属若葉高校を卒業し、2011－2012シーズンから三菱電機に加入。その後、同クラブ一筋でプレーし、リーグ準優勝に輝いた2018－19シーズンから3年連続でシーズンベスト5にも輝いている。現役最