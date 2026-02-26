日立ハイテククーガーズは2月26日、デヴォス・ローレを自由契約選手リストに公示した。 現在26歳でベルギー出身のローレは、185センチのパワーフォワード。ベルギーの年代別代表経験を持ち、コロラド州立大学を卒業した後はヨーロッパやオーストラリアでプレーを続ける。日立には昨年の9月に入団し、今シーズンは24試合（先発15試合）の出場で、1