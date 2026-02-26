ＥＬＥＭＥＮＴＳはこの日の取引終了後、大型案件を受注したと発表した。受注内容はクラウドサービス提供で、金額は１７億４５００万円。売り上げ計上は２６年１１月期～２９年１１月期を予定している。 ＧＰＵマネジメント事業として提供する「ＥＬＥＭＥＮＴＳＣＬＯＵＤ」を「第２の柱」とするべく取り組みを行ってきたなかで、これが既存の顧客から評価され、今回の受注につながったという。２６年１１月