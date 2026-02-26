ニデックは２６日の取引終了後、同日付で創業者の永守重信氏が名誉会長を辞任すると発表した。本人の意向による。発表資料のなかで、永守氏による「私が静かに去ることで生まれるこの空白は、ニデックの次世代を担う者たちが新しい歴史を縦横無尽に描き始めるための『白いキャンバス』になる」などのメッセージも公開した。 出所：MINKABU PRESS