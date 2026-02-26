レクメドは４月２日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して１３３万９３００株の公募と、需要状況に応じて２０万８００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は３月２４日。同社はアンメット・メディカル・ニーズに着目し、自ら臨床開発・製造販売承認の取得・販売を行う医薬品製造販売ベンチャー。主幹事は野村証券。 出所：MINKABU PRESS