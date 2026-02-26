瀬戸内地方は湿った空気の影響でおおむね曇りになっています。26日夜も曇りの天気が続くでしょう。 27日も雲が広がり、夕方からは次第に雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で8度、津山で6度、高松で9度でしょう。26日朝と同じくらいか高い気温になります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で16度の予想です。26日と同じくらいか低い気温になります。ただ、平年よりも高い気温が続くため、積雪の多い地域では、なだれに注意