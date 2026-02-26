（新北中央社）北部・新北市の淡水古跡博物館と長崎県平戸市の松浦史料博物館、平戸オランダ商館は25日までに、連携協力協定を締結した。国境を越えた展示や教育活動、人材の相互訪問などに取り組む。これに合わせ、新北市の文化施設、淡水紅毛城では、17世紀ごろに淡水と平戸が貿易で果たした役割をひもとく特別展を6月22日まで開催している。古跡博物館が発表した報道資料によると、同館の蔡美治館長は、淡水にスペイン人の貿易