株式会社チョイスホテルズジャパンは、北海道千歳市にビジネスホテル「コンフォートホテル千歳」を6月15日（月）に開業する。2月19日（木）より宿泊予約を受け付けている。 コンフォートホテルとしては道内で7件目。JR千歳駅から徒歩6分に位置する。千歳市には北海道の玄関口として新千歳空港があり、鉄道による札幌市内へのアクセスが良好。市内には支笏湖をはじめエスコンフィールドHOKKAIDOや新千歳モ