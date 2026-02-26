ジムニーノマドとジムニーシエラとの違い2018年に登場した現行ジムニーは、あまりの人気ゆえ納車の遅れがたびたび話題になってきた。そのお騒がせぶりは歴代初の5ドア仕様のジムニーノマド（以下ノマド）も同様だ。2025年1月30日に発売されるや注文が殺到し、あっという間に5万台に達した。そしてわずか4日で受注停止となったのだ。5ドアのジムニーは、まさにユーザーが待ち望んでいたモデルだった。ノマドはスズキのインド工