対象に含まれている「LUMIX S1RII」 パナソニックは、ミラーレスカメラ「LUMIX S1RII／S1II」を対象としたキャッシュバックキャンペーンを2月26日（木）から実施する。 該当商品を購入のうえ、所定の手続きを行うことで、最大5万円の還元が受けられるキャンペーン。カメラ本体のほか、レンズキットも対象となる。 なお、同じくS1シリーズのスタンダードモデル「LUMIX S1IIE」は対象外と