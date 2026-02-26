去年12月、長井市の住宅に侵入して住人の女性にけがをさせ、金品を奪おうとしたとして、長井警察署はきょう、61歳の女を逮捕しました。 【画像】事件現場（去年12月） ※サムネイルは事件現場（去年１２月） 住居侵入と強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、長井市神明町の無職の女（61）です。 警察によりますと女は去年12月25日の午前3時20分ごろ、長井市神明町にある店舗兼住宅に侵入し、住人の70代の女性の顔を数回殴るなどの