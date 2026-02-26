ハクバ写真産業は、60年以上の歴史をもつ三脚ブランドVelbon（ベルボン）から、アウトドアのメジャーブランド「Coleman（コールマン）」とコラボした「Coleman セルフィースタンド ティップタップ」を2月27日に発売する。●地面にポンと置くだけのシンプル動作新製品は、地面に向けて片手でポンと置くだけでスタンドが自動開脚する新機構を搭載した、スタンドになる自撮り棒。手間取ることなく瞬時にスタンドを立てられるため