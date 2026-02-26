【主要メーカーに聞くワイヤレススピーカーの次世代サウンド・1】コロナ禍後に下落傾向だったワイヤレススピーカー市場は下げ止まりが見えつつあります。スマホやイヤホンで足りている若い世代が多い一方、「空間そのものを音で満たす」という体験価値が改めて評価され始めています。ソニーは物理ボタンで低音を2段階強化できる「ULT」シリーズを軸に、中高域とのバランスが取れた聴き疲れしにくい音を訴求。さらに中大型モデル