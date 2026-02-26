26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1323枚だった。うちコールの出来高が7214枚と、プットの4109枚を上回った。コールの出来高トップは6万8000円の743枚（1円安9円）。プットの出来高トップは5万8000円の436枚（75円安870円）だった。 コールプット 出来