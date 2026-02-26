26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1497枚だった。うちプットの出来高が840枚と、コールの657枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の172枚（10円高490円）。コールの出来高トップは7万2500円の143枚（2円高19円）だった。 コールプット 出来高前