26日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は90枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは7万2500円の3枚（23円高83円）だった。プットのの合計出来高は80枚。プットの出来高トップは5万7750円の35枚（2170円）だった。 コールプット 出来高前日