リンクをコピーする

日経平均株価 始値58995.39 高値59332.43 安値58577.84 大引け58753.39(前日比 +170.27 、 +0.29％ ) 売買高26億1312万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆8877億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日続伸し連日最高値更新 ２．初の5万9000円台乗せ後一時下げ転換 ３．好決算エヌビディア時