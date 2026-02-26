ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス [東証Ｓ] が2月26日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終損益を従来予想の12億円の黒字→42億円の赤字(前期は8.1億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益も従来予想の24.1億円の黒字→29.9億円の赤字(前年同期