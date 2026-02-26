俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める4月14日スタートのフジテレビ火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の主題歌に秋元康プロデュースによる昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIの新曲「ジューンブライド」が決定した。【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子本作に華を添えるのは、企画・原案を務める秋元康がプロデュースを手掛ける「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセ