「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第17節は2月28日（土）と3月1日（日）に計7つのカードが実施される。 ◼️クインシーズ刈谷 vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ ©SV.LEAGUE 18勝14敗で6位の刈谷が、ホームの「相好アリーナ四日市」にKUROBEを迎える。刈谷は前節のGAME2で、好調のPFUを3-1で破った。苦しい場面もリベロの中村悠を軸に粘り強く守り