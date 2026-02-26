俳優の渡辺謙（66）が、26日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演し、時代劇映画の未来について語った。パーソナリティーの玉川徹氏は、渡辺が出演する27日公開の映画「木挽町のあだ討ち」を題材に、時代劇作品の現状を伝えたNHKのドキュメンタリー番組に言及。時代劇作品が世界に受け入れられつつある状況も踏まえ、受け止めを問われた。渡辺は「スタートラインには立ったかなという気はしてい