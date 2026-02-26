文化放送は26日、「#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」を当面の間、放送休止とすることを発表した。「スポンサー企業である株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案を鑑み、社内にて検討を重ねました結果」と説明した。文化放送の公式Xに「『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』番組放送休止に関するお知らせ」と題した文書が掲載され、「弊社にて毎週日曜日午