3月3日（火）ひな祭りの夜に皆既月食が起こります。 ＜写真を見る＞今回のタイムスケジュールと前回の皆既月食 月食は、月が地球の影に入ることで起こる現象で、今回は月全体が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」です。 国立天文台によりますと、月食が始まるのは、午後6時50分ごろ、東の空に浮かぶ満月が欠け始めます。 月全体が隠れる「皆既食」は午後8時4分から1時間ほど続きます。 皆既食が終わるのは午後9時3分