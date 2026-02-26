三浦義武が商品化した世界初の缶コーヒー「ミラ・コーヒー」の広告（島根県浜田市提供）世界で初めて缶コーヒーを商品化した三浦義武（1899〜1980年）は現在の島根県浜田市で生まれた。ネルドリップを極めたと言われるほどのコーヒーを出していたことでも知られる。市が助成する地元の団体は、三浦こだわりの味を再現する抽出方法の認証制度を設け、試験も実施する。合格した認証者の喫茶店では、深い香りとコクの濃厚な味を提供