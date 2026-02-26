女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主題歌「笑ったり転んだり」に赤ちゃんを泣きやませる効果があることが分かった。同曲を歌う夫婦デュオ「ハンバートハンバート」にとって初の冠特番となる「ハンバートハンバートと『笑ったり転んだり』を語ったり♪」が23日午後6時5分からオンエア。そのなかで、同曲が持つ不思議な魅力が深掘