神社など4カ所で、屋根に使われていた銅板など約2000枚が盗まれました。1月、富山・氷見市の神社で、本殿の屋根に使われていた銅板約2000枚、約100万円相当がはがされ盗まれているのを近所の人が発見し、警察に通報しました。見つけた人：道具を取りに来てふと見上げたら、ああやられたと。その後、住民が付近の別の神社を確認したところ、2カ所で本殿やほこらの銅板が盗まれているのが確認されたということです。警察は、転売を目