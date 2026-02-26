野球日本代表・侍ジャパンは26日、松井裕樹投手がコンディション不良のため出場辞退となったことを発表。代わって中日の金丸夢斗投手が選出されました。侍ジャパンメンバーは現在、明日からの中日との2連戦に備え、バンテリンドームで前日練習を実施中。金丸投手も代表チームに合流し、練習に参加しています。金丸投手は2024年ドラフト1位で関西大から中日に入団。今季2年目を迎える左腕です。侍ジャパンのトップチームには、大学