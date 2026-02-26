Photo: 武者良太 2025年11月10日の記事を編集して再掲載しています。USBタイプはマイクもつくよ。2025年開催された秋のヘッドホン祭でお聞きしたのですが、AZLAの有線イヤホン「TRINITY」が売れているそうです。無線イヤホンばかりすぎる世の中で、これは快挙です。TRINITYは2,200円なのに音がシャープでクリアかつ低域も圧があって良い意味でドンシャリ気味。低域＆高域がマスクされやすい