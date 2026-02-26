チノパンを使った着こなしが、なんだか無難に見えてしまう……という人に真似してほしいのは、おしゃれスタッフさんの「大人っぽコーデ」です。センス良く見せるポイントは、きちんと感と抜け感のバランス。トップスや小物の合わせ方しだいで、垢抜けを狙えます。今回紹介する【GU（ジーユー）】のチノパンを使うことで、着こなしの旬度も高まる予感。 ネイビー × ベージュで作る上品カジュアル