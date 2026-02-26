新生コミックレーベル「COMIC LuPIA（ルピア）」の第2弾作品『悪役令嬢の取り巻きに転生したけど、推しの断罪イベントなんて絶対に許さない！』が連載中。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】本日2月26日（木）より第2話が配信スタートしました。本作は、乙女ゲームの世界に転生したセレナが、悪役令嬢アルティアの取り巻きとして“推し”を守るために戦う、逆転転生ストーリー。2話では新キャラクター「ラファエル」が登場