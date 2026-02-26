産業能率大学の2026年新入部予定選手に大津高校の山下虎太郎ら31選手関東大学2部リーグ産業能率大学の2026年新入部予定選手が発表された。夏のインターハイで得点王となった熊本・大津高校のFW山下虎太郎ら31選手がリストに名を連ねた。山下は夏のインターハイで準優勝した大津のエースで、9得点を決めて大会得点王に。ベスト8入りした冬の選手権でも2得点を決めた。他にも夏冬共に4強入りした福島の尚志高校からMF小曽納奏とM