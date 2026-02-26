巨人の那覇キャンプは最終クール２日目に突入。スポーツ報知評論家の村田真一氏は投手陣のピッチングを眺めながら、開幕ローテーションについて熱く語った。＊＊＊＊＊＊ピッチャー陣がいいねえ。ブルペンで田中将や則本、新人たちの投球も見させてもらったけど、誰が開幕ローテーションに入ってもおかしくない、高いレベルにあると思うで。ドラフト１位の竹丸なんかも打者を押し込むキレ、力があるし、シーズン通し