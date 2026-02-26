「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」が２６日に発表され、ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表で米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』が、週間売上２万９４０８部で２位となった。ジャンル別でも「児童書」および「スポーツ関連本」で自身初となる１位を獲得し、「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」 ジャンル別で“２冠”を達成した。『デコピンのとくべつない