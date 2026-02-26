50代以上のシニア445名を対象に実施された「ひざ痛」に関する意識調査で、 68.1％がこれまでにひざの痛みを感じたことがあると回答し、多くのシニアが日常的な不調に悩んでいる実態が明らかになった。調査はシニア向けマーケティングサービス「コスモラボ」を運営するコスモヘルス株式会社が行ったもの。ひざ痛を最も強く感じる場面としては、「歩行・階段などの移動時」が38.0％ で最多となり、「しゃがむ・体をひねるなどの