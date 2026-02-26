昨年９月に第１子出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳が子どもとのショットをアップ。微笑ましい一枚が話題を呼んでいる。２６日までにインスタグラムで「今日は雨だったけど楽しく過ごせました私の父がプレゼントしてくれたこの服ピカチュウで可愛い色味は違うけど…ボーダーに合わせて私もスウェットボーダーにしてみたペアルックとかしたいな〜！！」とつづり、子どもとのツーショットをアップ。二人とのボーダー