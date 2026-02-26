俳優の小池徹平が26日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に出演。持参した“お宝”に驚きの鑑定結果が出た。【写真あり】「貴重で素敵なお写真」小池徹平＆永夏子夫妻の息子たち2ショット番組内コーナー「芸能人お宝鑑定買った時より値段あがってるっぽい」で小池は持参したのは、人気ドラマ『医龍』撮影時、誕生日プレゼントとして贈られた出演者サイン入りの芋焼酎「森伊蔵」の空きボトル。中身は空