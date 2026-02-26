式典後、記念写真に納まる動画部門の受賞者ら＝26日午後、警察庁警察庁は26日、若い世代に警察官の魅力をアピールしようと、採用広報の動画と漫画を全国の都道府県警から募ったコンテストの表彰式を開いた。長官賞は動画部門で岡山県警の「警察官はやめておけ」、漫画部門で群馬県警の「僕らは勇者あの頃の夢覚えていますか？」が選ばれた。式典で警察庁の楠芳伸長官は「審査で拝見し、力作に大変感動した。作品が、警察官