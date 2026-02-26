JR東海は、特別企画乗車券の発売・見直しを実施する。「JR東海＆17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」を4月4日利用分から発売する。2025年までの16私鉄に加え、大井川鐵道大井川本線の金谷〜川根温泉笹間渡駅間を加えた17私鉄とJR東海が乗り放題となる。新幹線の利用回数制限を撤廃する。価格を大人9,200円（現行8,620円）、小人4,330円（同4,040円）に改定する。 特急「南紀」にて「在来線特急指定席早特3」を4月1日から設定する。設定区