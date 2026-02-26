石川県加賀市の60代の女性がSNSを使った投資話で、およそ1100万円をだまし取られる被害にあい、警察が詐欺に注意するよう呼びかけています。警察によりますと、2025年11月、石川県加賀市の60代の女性が、株式投資に関する動画を閲覧して知り合った投資家のアシスタントを名乗るアカウントから、「株式投資に関する情報を学べる」とSNSのグループに招待されました。招待されたグループで、今度は、投資の先生を名乗るアカウントから