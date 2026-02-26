ミラノ・コルティナ五輪に出場した日本代表選手団が成田空港に到着した光景を見て、元フジテレビアナウンサーが思わず注目してしまったモノとは…。フリーの笠井信輔アナウンサーが２６日までに自身のインスタグラムを更新。日本選手団が帰国し「ほんとにメダリストも、そうでない方も、皆さんよく頑張ってくださいました。感動をありがとうございますと改めて言いたいです」と、選手たちの奮闘をねぎらった。「そんな皆さん