◆スノーボード・ビッグエア全日本選手権（２６日、福島・星野リゾートネコママウンテン）予選と決勝が行われ、男子はミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）の弟・悠斗（ヨネックス）が兄を抑えて１７４．００で優勝した。女子は同五輪金メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）の妹・由徠（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１８５．３３で優勝した。姉の心椛は過密日程を