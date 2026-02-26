侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２６日、バンテリンドームで行われた全体練習に参加した。吉田はカブス・鈴木と２４日にチャーター機を使って米国から帰国し、チームに合流したばかり。フリー打撃では侍仕様のバットを握り、１９スイングで５本の柵越えを放った。右翼４階席への特大アーチを披露するなど順調な調整ぶりを披露。シートノックでは左翼に入って、軽快に動いた。吉田は２３年の前回大会で